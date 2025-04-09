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        Erzurumspor FK: 1 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK sahasında Ahlatcı Çorum FK ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:12 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:12
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        Erzurum ile Çorum yenişemedi
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        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK ile Ahlatcı Çorum FK 1-1 berabere kaldı.

        Stat: Erzurum Kazım Karabekir

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 90+1 Koray Kılınç), Crociata, Yakup Kırtay (Dk. 84 Tasev), Giorbelidze, Teklic (Dk. 76 Furkan Özhan), Eren Tozlu, Sylla

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre (Dk. 70 Eren Karadağ), Toure, Kadir Seven, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Atakan Akkaynak (Dk. 90+4 Avounou), Diniyev, Tunahan Ergül, Ali Akman (Dk. 70 Verheydt), Burak Süleyman (Dk. 90 Suat Kaya)

        Goller: Dk. 62 Sylla (Erzurumspor FK), Dk. 74 Burak Süleyman (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 15 Sylla, Dk. 81 Furkan Özhan, Dk. 84 Eren Tozlu, Dk. 90+4 Koray Kılınç (Erzurumspor FK), Dk. 22 Erkan Kaş, Dk. 57 Landre, Dk. 83 Atakan Akkaynak, (Ahlatcı Çorum FK)

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