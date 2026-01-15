Erzurumspor FK: 2 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında Erzurumspor FK sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Eren Tozlu ve 54. dakikada Salih Sarıkaya kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK kupada ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. Çaykur Rizespor ise ilk mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.
Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Erzurumspor FK deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Eren Tozlu'nun ceza sahasına pasında topla buluşan Mert Önal'ın sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.
38. dakikada konuk ekipte Zeqiri'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, kalecinin engel olduğu topu savunma uzaklaştırdı.
42. dakikada mavi-beyazlı ekip öne geçti. Ceza sahasının dışında topla ilerleyen Eren Tozlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
54. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Giorbelidze'in ortasıyla arkada kendini unutturan Salih Sarıkaya, yerden seken topu kafayla ağlara gönderdi: 2-0
59. dakikada topla yayın önüne gelen Sylla'nın sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.
Erzurumspor FK, karşılaşmayı 2-0 kazandı.