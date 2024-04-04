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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Erzurumspor FK: 2 - Giresunspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Erzurumspor FK: 2 - Giresunspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, evinde küme düşmesi kesinleşen Giresunspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 23:13 Güncelleme: 04.04.2024 - 23:27
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        Erzurumspor 2. yarıda geri döndü!
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        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Erzurumspor FK 2-1'lik skorla kazandı.

        Ev sahibi ekibin gollerini 53'te Yakup Kırtay ve 69. dakikada Furkan Özhan attı. Giresunspor'un tek golünü ise 11. dakikada Şahin Dik kaydetti.

        Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 40'a yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen Karadeniz ekibi ise 7 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Göztepe'ye konuk olacak. Giresunspor ise evinde Tuzlaspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Alperen’in sert şut kaleci Göktuğ’dan döndü, topu takip eden Şahin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

        44. dakikada Orhan’ın pasıyla topla buluşan Eren Tozlu'nun şutunda kaleci meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topa Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

        53. dakikada Orhan Ovacıklı’nın kullandığı köşe atışında arka direkte Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan topu kafayla Yakup tamamladı. 1-1

        69. dakikada Mustafa Yumlu’nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Furkan kafayla topu filelere yolladı. 2-1

        Karşılaşma Erzurumspor FK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Stat: Kazım Karabekir

        Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Abdülhamit Söyler, Ramazan Ufuk Avdaş

        Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Ufuk Budak, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Rosheuvel dk. 80), Sefa Akgün, Özgür Sert (Shala dk. 36), Furkan Özhan (Celal Hanalp dk. 80), Estrela (Muhammed Emin Yavaş dk. 90), Eren Tozlu

        Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Cengizhan Bayrak, Alican Özfesli, Eren Özdemir, Mustafa Gürkan Varlık, Hüseyin Mevlütoğlu

        Teknik Direktör: Hakan Kutlu

        Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan (Şenel Aydemir dk. 85), Şahin Dik (Muhammed Mirac Çakıroğlu dk. 85), Arda Kılıç (Ali Akçay dk. 78), Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Alperen Köşker (Mert Kurt dk. 75), Enishan Ceylan (Furkan Arda Kabaca dk. 75), Furkan Kütük

        Yedekler: Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Ahmet Lütfü Kara, Emre Nizam, Muhammet Turhan

        Teknik Direktör: Serhat Güller

        Goller: Şahin (dk. 11) (Giresunspor), Yakup (dk. 53), Furkan (dk. 69) (Erzurumspor FK)

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