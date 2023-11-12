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        Erzurumspor FK-Göztepe: 3-2 (MAÇ SONUCU)

        Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:20 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:20
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        Beş gollü maçta kazanan Erzurumspor
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        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yendi.

        Stat: Erzurum Kazım Karabekir

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Emre Doğu, Abdülhamit Söyler

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Muhammet Furkan Özhan (Dk. 37 Fırat Şaşi), Estrela (Dk. 90 Alican Özfesli), Batuhan Artarslan, Sefa Akgün, Özgür Sert (Dk. 65 Rosheuvel), Eren Tozlu

        Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Atınç Nukan, Ümit Akdağ (Dk. 63 Ensar Aksakal), İsmail Köybaşı, Mamah (Dk. 63 Messaoudi), Celil Yüksel (Dk. 63 İzzet Furkan Malak), Yalçın Kayan, Traore (Dk. 79 Yunus Emre Gedik), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 85 Diouf)

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        Goller: Dk. 8, 88 Eren Tozlu, Dk. 21 Özgür Sert (Erzurumspor FK), Dk. 27, 66 Taha Altıkardeş (Göztepe)

        Sarı kartlar: Dk. 26 Batuhan Artarslan, Dk. 42 Mustafa Yumlu, Dk. 42 Estrela (Erzurumspor FK), Dk. 42 Atınç Nukan, Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 75 Traore, (Göztepe)

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