Esenboğa Havalimanı metrosunda 5 yıl hedefi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel, Habertürk yazarı Bülent Aydemir ve Haberturk.com Yayın Koordinatörü Mesut Toptan'ın da aralarında olduğu basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, Ankara ve İstanbul’daki raylı sistem çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerde 15 ilde belediyeler ile işbirliği halinde 848 kilometrelik bir ağı hayata geçireceklerini kaydetti. Ankara’daki 36 kilometrelik Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’na ilişkin bilgi veren Uraloğlu, “Ankara'da YHT Gar'dan Esenboğa'ya, üniversite alanına kadar gidecek olan bir hat. Hem modern hem de başkentimize yaraşan bir hat olmuş olacak. Bunu da bir 5 yıllık bir süreçte bitirebileceğimizi öngörebiliriz.” açıklamasında bulundu.

REKLAM

Bakan Uraloğlu, Ankara’da bugün ulaşım problemlerini yüzeyden çözmenin tıpkı İstanbul’da olduğu gibi zorlayıcı olduğunu kaydederek artık yeraltından sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde 2002'den bu tarafa araç sahipliğinin ve hareketliliğin 4 kat arttığını dile getirerek “Dolayısıyla yeni yollar, alternatif çözümler bize lazım.” açıklamasında bulundu.

Havayolu sektörüne ilişkin açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “26 olan havalimanımızı 58'e çıkardık. 175 ülkeyle uluslararası anlaşmamız var. 356 noktaya uçuyoruz. 247 milyon yolcu ile geçen seneyi tamamlamış olduk.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarındaki çalışmaları da bu sene tamamlayarak havalimanı sayısını 60’a çıkaracaklarını ifade etti.

AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI TİCARİ UÇUŞLARA AÇILACAK

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın Çıldır Havalimanı hakkındaki müjdesini de anımsatarak “Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara yeniden yaparak açacağız. Yine Etimesgut Havalimanı'nı NATO Zirvesi hasebiyle inşallah Haziran ayına yetiştirmiş olacağız. Burası da hem bir protokol hem de yedek havalimanı olacak.” açıklamasında bulundu.

Trabzon'a yeni bir havalimanı tasarladıklarını dile getiren Uraloğlu, “Deniz üzerinde 3. havalimanımızı yapacağız. 3 milyon kapasiteyi geçtik, 10 milyonluk bir havalimanını kazandırmış olacağız.” dedi.

Uluslararası koridorlar hakkında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin stratejik konumunun önemini vurguladı.

'4 SAATLİK UÇUŞLA 67 ÜLKEYE GİDİLEBİLEN BİR MERKEZDEYİZ'

Bakan Uraloğlu, “4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebilen bir merkezdeyiz. 55 trilyon dolarlık bir gayrisafi milli hasıla ve yaklaşık 25 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz. Önemli dünya lojistik merkezlerinden bir tanesiyiz. Özellikle Doğu-Batı aksında, son zamanlarda gelişen Doğu-Batı'yı destekleyen Kuzey-Güney ya da diyagonal hatlar anlamında ülkemiz gerçekten kıymetli bir noktada.” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin orta koridorda önemli bir konumu olduğunu dile getiren Uraloğlu, “Eğer Ümit Burnu'ndan dolaşırsanız 45 günde, Süveyş Kanalı'ndan geçerseniz 35 günde, Orta Koridordan geçtiğinizde demiryoluyla Çin'den Londra'ya 18 günde, Kalkınma Yolu’nu bitirdiğimizde 25 gün gibi bir sürede bu güzergahlar tamamlanmış olacak.” diye konuştu.

Orta Koridor’un halihazırda Türkiye’de işleyen bir hat olduğunu ve standartlarının yükseltilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, “Tabii sadece koridor ülkemizden geçsin istemiyoruz, onu Üç Deniz'e de bağlayalım; yani Samsun'dan Mersin'e, İzmir'e ve bütün İstanbul'daki Marmara bölgesindeki limanlara da bağlayalım istiyoruz. Bir kısım bağladık, yapmamız gereken işler var.” şeklinde konuştu.

Zengezur Koridoru hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Kars'tan Iğdır, Dilucu, Nahçıvan'a kadar giden bir hat. Ülkemizdeki 224 kilometrelik bölümünün yapım çalışmalarına başladık. Mevcut Zengezur Koridoru’nda, henüz bir inşa faaliyeti yok ama Azerbaycan tarafında da önemli bir bölümü bitti. İnşallah bittiği zaman daha kestirme bir güzergahtan biz Türk Dünyası’na ve Uzak Doğu'ya erişmiş olacağız.” dedi.

Uraloğlu, Zengezur koridoru kapsamında Nahçıvan’da 80 kilometrelik bir hat olduğunu; 15-20 kilometrelik yeni bir hat yapılacağını kaydederek “Eskisi tamir edilecek. Zengezur Koridoru'nun kendisi 43 kilometre civarında. Zengezur’a bu sene başlanırsa 5 yıl içinde Türkiye dahil hepsi bitmiş olur.” açıklamasında bulundu.

KALKINMA YOLU 55 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin en önemli uluslararası projelerinden biri olan Kalkınma Yolu Koridoru hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Burası da esasında Kuzey-Güney anlamında destekleyen, dünyanın en büyük limanlarından birisi olma yolunda aşamaları biten ve bir kısmı da devam eden Fav Limanı'ndan çıkıp 1200 kilometreyle ülkemize, oradan da ülkemizin her tarafına ve Avrupa'ya gidecek bir güzergah. Tabii burada Irak tarafında henüz bir vaziyet almadık; 4 ülke yürütüyoruz: Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, biz ve Irak. Tabii yaşanan olağanüstü durumlar bu tür projeleri de yakından ilgilendiriyor. Projenin bittiği, finans yöntemine kabaca karar verdiğimiz ve bundan sonraki aşamada inşallah inşaatına başlamayı umduğumuz projelerden bir tanesi. Kalkınma Yolu'nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasına sebep olacak; yine her yıl 69-70 bin insanımıza iş imkanı sağlamış olacak.”

Türkiye’nin Üç Deniz Girişimi’ne stratejik ortak olduğunu hatırlatan Uraloğlu, “Adriyatik Denizi'nden, Karadeniz'den Baltık Denizi'ne kadar giden bir koridor. Önümüzdeki dönem içerisinde -daha çok karayolu bağlantısını içeriyor- ciddi bir katkı sunacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

HİCAZ DEMİRYOLU İÇİN SURİYE İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Hicaz Demiryolu’nun da Şam’dan Ürdün’e kadar olan kısmını hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, “Neredeyse tamamı tahrip olmuş durumda. Ama belli bir bölümünü inşallah hayata geçireceğiz; Suriye tarafıyla da görüşüyoruz.” dedi.