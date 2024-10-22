Esenler'de asfalt bakım aracına çarpan motosikletli öldü
İstanbul'un Esenler ilçesinde asfalt bakım aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü, kaza yerinde yaşamını yitirdi
Esenler'de asfalt bakım aracına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenler mevkisinde, Berkay S. (20) idaresindeki, asfalt bakım aracına arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Fotoğraf: İHA
KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Berkay S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Berkay S'nin cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Asfalt bakım aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.