Esenler Erokspor: 1 - Amedspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Esenler Erokspor sahasında Amedspor'u ağırladı. Zirve yarışını yakınlandıran ilgilendiren mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Giriş: 09.04.2026 - 22:11 Güncelleme:
Ev sahibi ekibin golünü 23. dakikada Ryan Jack kaydederken; konuk takım bu gole 51. dakikada Mbaye Diagne'yle karşılık verdi.
Erokspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, 27. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı ve tribüne gönderildi.
Bu sonucun ardından Erokspor 67 puana yükseldi. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Amedspor ise 71 puana ulaştı.
Ligin 35. haftasında Erokspor deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak. Amedspor ise sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.
