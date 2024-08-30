Esenler Erokspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıda Moussa Djitte ile Rahman Buğra Çağıran'ın golleriyle galip gelen Gençlerbirliği, puanını 5'e yükseltti. Esenler Erokspor ise haftayı puansız tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Esenler Erokspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Gençlerbirliği oldu.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 4'te penaltıdan Moussa Djitte ve 21. dakikada Rahman Buğra Çağıran attı. Esenler Erokspor'un tek golünü ise 38. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 5'e yükseltti. İstanbul temsilcisi ise 0 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Gençlerbirliği, evinde Erzurumspor FK'ya konuk olacak.