        Esenler Erokspor: 1 - Sarıyer: 1 | MAÇ SONUCU

        Esenler Erokspor: 1 - Sarıyer: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig 18. hafta maçında Esenler Erokspor, SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

        Giriş: 19.12.2025 - 22:34 Güncelleme: 19.12.2025 - 22:34
        Esenler Erokspor ile Sarıyer berabere kaldı!
        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer mücadelesi 1-1 berabere sonuçlandı.

        Bu sonuçla Esenler Erokspor puanını 33'e, Sarıyer ise 18'e yükseltti.

        Stat: Esenler Erokspor

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Salih Burak Demirel, Harun Terin

        Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Eray Korkmaz, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 65 Jack), Recep Niyaz (Dk. 83 Tugay Kacar), Faye (Dk. 12 Nzaba), Kayode

        SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Dk. 83 Oğuzhan Yılmaz), Fatih Kurucuk, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara, Regattin, Anziani (Dk. 83 Berkay Aydoğmuş), Baran Engül (Dk. 88 Anıl Koç), Dembele (Dk. 46 Urie)

        Goller: Dk. 5 Anziani (SMS Grup Sarıyer), Dk. 72 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)

        Kırmızı kart: Dk. 3 Cavare (Esenler Erokspor)

        Sarı kartlar: Dk. 10 Kayode, Dk. 90+6 Amilton (Esenler Erokspor), Dk. 36 Regattin, Dk. 45 Dembele, Dk. 90+3 Fatih Kurucuk (SMS Grup Sarıyer)

