Esenler Erokspor: 3 - Manisa FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor, evinde Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti. Olarenwaju Kayode (2) ve Mame Mor Faye'nin golleriyle ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkaran Esenler Erokspor, puanını 50'ye çıkardı. Manisa FK ise 34 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi oldu.
Konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü 2'de Lois Diony atarken, ev sahibine galibiyeti getiren golleri ise 26 ile 64. dakikalarda Olarenwaju Kayode, 89. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 50'ye yükselterek maç fazlasıyla zirveye tırmanırken, Manisa FK ise haftayı 34 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Manisa FK, Bandırmaspor'u ağırlayacak.