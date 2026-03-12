Canlı
        Esenler Erokspor - Bandırmaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Esenler Erokspor - Bandırmaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Esenler Erokspor, 1. Lig'in 30. haftasında ağırladığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. 9 . dakikada Akın Alkan'ın kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynayan Bandırma, zorlu rakibinden puan almayı başardı.

        Erokspor 10 kişilik Bandırma'ya takıldı!

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Esenler Erokspor ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.

        Stat: Esenler Erokspor

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Ferhat Çalar

        Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Recep Niyaz (Dk. 75 Berat Luş), Mikail Okyar (Dk. 63 Jack), Amilton (Dk. 75 Catakovic), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Kanga), Faye, Kayode

        Bandırmaspor: Akın Alkan, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 78 Oğuz Ceylan), Mulumba, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 78 Mücahit Albayrak), Fall (Dk. 12 Arda Özçimen), Amaral (Dk. 70 Abdulkadir Parmak), Kehinde (Dk. 46 Badji), Tanque

        Goller: Dk. 14 Kayode (Esenler Erokspor), Dk. 45+9 Tanque (Penaltıdan) (Bandırmaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 9 Akın Alkan (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45+6 Mikail Okyar, Dk. 53 Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Dk. 70 Amaral (Bandırmaspor)

        Ana Haber Bülteni - 10 Mart 2026 (İsmail Kaani; Ajan Mı, Kahraman Mı?)

        Savaşın 11. gününde neler yaşandı? Tel Aviv'de neler yaşanıyor? İsmail Kaani; ajan mı, kahraman mı? İsmail Kaani nerede? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

