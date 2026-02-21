Canlı
        Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

        Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 01:17 Güncelleme: 21.02.2026 - 01:17
        Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Pınar Mahallesi 1250 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı çatı kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Fırtınada düşmek üzere olan Atatürk büstünü öğrenciler el birliği ile korudu

        Adana'da bir okulun bahçesinde fırtına sırasında düşmek üzere olan Atatürk büstü, öğrenciler tarafından korundu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

