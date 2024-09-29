Esenyurt'ta dehşet! 17 yaşındaki çocuk, annesiyle tartışan babasını bıçakladı
İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki bir çocuk annesiyle tartışan babasını bıçakladı. Ağır yaralanan baba hastaneye kaldırılırken, çocuk ise gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.
Esenyurt'un Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1854. Sokak'ta iddiaya göre alkol bağımlısı 41 yaşındaki Doğan C. evinde eşiyle tartıştı.
Bu sırada 17 yaşındaki oğlu M.C. babasını bıçakladı.
Ağır yaralanan Doğan C'ye ilk müdahale yakınları tarafından yapılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Doğan C. ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Doğan C'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Saldırıyı gerçekleştiren oğlu M.C. ise gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.