Esenyurt'ta gözaltına alınmaya çalışılan şüpheli polisi bıçakladı
İstanbul Esenyurt'ta denetim sırasında durdurulacağını farkeden yabancı uyruklu Maher A. bir anda yanındaki A.D.'ye bıçakla saldırarak yaraladı. Olayı gören polis memuru B.B., şüpheliyi gözaltına almaya çalıştığı sırada bıçaklandı. 2 kişiyi yaralayarak kaçan şüpheli, kısa sürede yakalandı. Şüphelinin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta gözaltına alınmaya çalışılan şüpheli polisi bıçakladı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, denetim sırasında durdurulacağını fark eden yabancı uyruklu Maher A. (45), henüz bilinmeyen nedenle yanındaki A.D.'ye bıçakla saldırarak yaraladı.
Olayı gören polis memuru B.B. ise saldırgana müdahale etmeye çalıştığı sırada bıçaklandı. Şüpheli, daha sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru B.B. ve A.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.