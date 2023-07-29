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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

        Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

        İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Aynı iş yerine iki ay önce de silahlı saldırı yapıldığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 04:35
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        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
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        Esenyurt'ta bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı.

        Olay, saat 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler araçla Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen'nin bulunduğu tekel bayisine geldi. Tekel bayisinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, şüpheliler yanlarında getirdikleri silahlarla Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen, Yusuf Erzen ateş açıp kaçtılar.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen'nin hayatını kaybettiği, Yusuf Erzen'nin ise yaralandığı belirlendi. Yaralı Erzen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

        İKİ AY ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRI YAPILMIŞ

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Öte yandan, aynı tekel bayisine iki ay önce de benzer bir silahlı saldırının gerçekleştiği, saldırıda ölü ve yaralanın olmadığı öğrenildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Esenyurt
        #haberler
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