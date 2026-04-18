        Esenyurt'ta zehirlenme şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı

        Esenyurt'ta zehirlenme şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı

        Esenyurt'ta iddiaya göre, evde kendi imkanlarıyla ilaçlama yapan aileden 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası AFAD ve itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 23:13 Güncelleme:
        7 kişide zehirlenme şüphesi
        Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi 1891. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir aile evde dün kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptı. Bu sabah saatlerinde rahatsızlanan evdeki 7 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı dairede inceleme ve ölçümlerde bulundu. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ailenin tedavileri sürerken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

