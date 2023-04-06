ESİN GÜNDOĞDU HAKKINDA

1 Ocak 1977'de başkent Ankara'da dünyaya gelen Esin Gündoğdu, oyunculuk kariyerine 'Avrupa Yakası' dizisiyle adım attı. Virgül tiyatrosu ile birçok tiyatro oyunu sahneleyen Gündoğdu; 'Olacak O Kadar', 'Merhaba Hayat' gibi tеlеvizyon programı ve dizilerde de rol aldı.