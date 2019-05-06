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Eşinin 5 aylık hamile Suriyeli sevgilisini bıçakladı

AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde oturan Songül K.'nın, aynı evde kaldığı, eşi Aydın K'nin birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Suriyeli Takrid Dirbaye ile tartışmayı cinayetle bitti. Songül K.'nın bıçakladığı 18 yaşındaki Dirbaye hayatını kaybetti

Adana

Adana'da çıkan tartışmada 5 aylık hamile kadın bıçakla öldürüldü.

AA'nın haberine göre, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde oturan Songül K, aynı evde kaldığı, eşi Aydın K'nin (34) birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Suriyeli Takrid Dirbaye (18) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Songül K, Dirbaye'yi bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Dirbaye'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Songül K. ise gözaltına alındı.

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