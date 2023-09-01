Eski ABD Başkanı Trump'ın Georgia'da seçimlere müdahaleyle suçlandığı dava canlı yayınlanacak

Trump, Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla Atlanta büyük jürisi tarafından 15 Ağustos’ta suçlanmış, hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta da teslim olmuştu.

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200 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyen Trump’ın, teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Trump, "sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı" olarak tarihe geçmişti.