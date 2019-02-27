Cezaevine 6 Mayıs'ta girmesi beklenen Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Michael Cohen, aralık ayında 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

Bugün ABD Kongresinde, Senato İstihbarat Komitesindeki kapalı oturumda ifade veren Cohen, yarın da açık oturumda Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin önüne çıkacak.

"IRKÇI, HİLEBAZ, DOLANDIRICI"

Uzun yıllar ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlığını yapan Michael Cohen Kongre'de ifade vermeden önce yaptığı yazılı açıklamada ABD Başkanı'nı 'ırkçı ve hilebaz' olarak adlandıracağını ve suçlamalarını kanıtlayıcı belgeler de sunacağını duyurdu.

Cohen'inaçıklamada, "Trump ırkçıdır, dolandırıcıdır, hilebazdır" ifadesi yer alıyor. Michael Cohen ayrıca, 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında Demokrat Parti'nin çalınan ve Wikileaks tarafından yayımlanan elektronik postasından Trump'ın önceden haberi olduğunu da öne sürüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirve için Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan Donald Trump ise, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Michael Cohen hapis süresini azaltmak için yalan söylüyor" ifadesini kullandı.

Kim Jong Un ile basın toplantısı yaparak, kameraların karşısına ilk kez geçtiği sırada ise basının kendisine yönelttiği, Cohen'in açıklamalarına yanıt verip vermeyeceği sorularına ise yalnızca "Hayır" dedi.