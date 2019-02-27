Uzun süre birbirlerini nükleer füze denemeleriyle tehdit eden ve birbirlerine 'Küçük Roket Adam', 'Yaşlı Bunak' gibi isimlerle hitap eden ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki gerilim, ikilinin uzun süre gerçekleştirmeleri beklenen ve nihayet 12 Haziran'da Sinagpur'da bir araya geldikleri tarihi zirvenin ardından, dönem dönem karşılıklı gerilimler yine yaşansa da, iki lider bugün Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelecek.

Kuzey Kore'den zırhlı treniyle hareket eden Kim, yaklaşık 60 saat süren yolculuğun ardından Hanoi'ye ulaşan ilk isim olmuştu. Hanoi caddelerinde zırhlı limuzinle dolaşan Kim'in konaklayacağı Melia Oteli'nin önünde çok sayıda gazeteci, polis ve asker beklerken, yüzlerce kişi Kuzey Kore liderini görebilmek amacıyla yol kenarına kurulan barikatların arkasında toplandı. Basında, "otele geldiğinde rock yıldızı gibi karşılandığı" yorumları yapılan Kim'i gören bazı Vietnamlıların çığlık attığı belirtildi.

Trump ise dün gece geç saatlerde Hanoi'ye ulaştı. ABD Başkanı Trump, başkent Hanoi’de resmi törenle karşılandı. Havaalanındaki karşılamanın ardından büyük bir konvoy eşliğinde yola çıkan Trump, Vietnamlılar tarafından coşkuyla karşılandı. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda karşılama için gelenlere teşekkür etti.

Trump'ın, Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ve Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile görüştükten sonra Kim ile özel bir akşam yemeğinde bir araya gelmesi planlanıyor.

Yemeğe, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'in katılacağı, yemekte ayrıca Kim'in yanında iki yardımcısının ve tarafların çevirmenlerinin olacağı belirtiliyor.

ZİRVEYE DOĞRU

Trump-Kim zirvesine saatler kala Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın zirve programına ilişkin bilgi verildi.

Programa göre, Trump ile Kim arasındaki ilk görüşme yarın yerel saatle 18.30'da (TSİ 14.30) Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki Sofitel Legend Metropole Hotel'de yapılacak.

Yaklaşık 20 dakika sürmesi planlanan baş başa görüşmenin ardından heyetlerin de katılacağı akşam yemeğine geçilecek.

Trump ile Kim arasındaki asıl zirve görüşmelerinin ise yerel saatle perşembe günü sabah gerçekleştirileceği bildirildi.

Beyaz Saray iki liderin perşembe günkü görüşme takviminin detaylarını henüz paylaşmadı.

Trump'ın, Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ve Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

SAVAŞIN BİTİŞİNİ İLAN EDEBİLİR

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27-28 Şubat'ta Vietnam'da yapılacak zirvede liderlerin Kore Savaşı'nın bitişini ilan etmesini beklediklerini bildirdi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, ABD ile Kuzey Kore'nin Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılacak zirvede Kore Savaşı'nın bittiğini resmen ilan edebileceklerini belirtti.

"BİRBİRİMİZE AŞIK OLDUK"

Trump, Haziran ayından görüştüğü Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, Kuzey Kore lideriyle ilgili olarak, "Çetindim, ama o da öyleydi. Dönüp dolaşıp aynı noktaya geldik ve sonra birbirimize aşık oldu. Bana güzel mektuplar yazdı. Harikalardı. Biz aşık olduk" ifadelerini kullanarak herkesi şaşırtmıştı.