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        Eski belediye başkanına 60 yıl hapis cezası

        Mersin'in eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve birlikte hareket ettikleri iddia edilen sanıklara 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 60'ar yıldan fazla hapis cezası verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 16:21 Güncelleme:
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        Eski belediye başkanına 60 yıl hapis

        Mersin'in eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve birlikte hareket ettikleri iddia edilen sanıklara 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 60'ar yıldan fazla hapis cezası verildi. Davada sanıkların tutuklanması için de yakalama kararı çıkarıldı.

        İHA'nın haberine göre önceki dönem Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında, belediyeye ait Tarsus TESKİ A.Ş. üzerinden 2021 yılında yapılan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'dolandırıcılık' davasının karar duruşması görüldü.

        Karar duruşmasına sanıklardan İbrahim T. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti karar vereceğini belirterek savcıdan mütalaasını istedi. Savcı mütalaasında, 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık' suçunu işledikleri, ayrıca sanık Haluk Bozdoğan, Ziya K. ve İbrahim T.'nin birlikte üzerlerine atılı 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediklerinin anlaşıldığından nitelikli halin uygulanması gerektiği sabit olmakla sanıkların cezalandırılıp tutuklanmasını talep etti.

        Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kararda mahkeme heyeti, eski Başkan Bozdoğan'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığa da 60 yıl, 7 ay 15 gün hapis cezası, ayrıca 575'er bin TL'de para cezası verdi. Ayrı ayrı 60 yıldan fazla ceza alan sanıkların tutuklanması için de yakalama kararı çıkarıldı.

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