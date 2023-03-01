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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal mezarı başında anıldı

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 1 Mart tezkeresinin TBMM'de reddedilişinin 20. yılında Devlet Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Anma programına Baykal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in de arasında bulunduğu partililer katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal mezarı başında anıldı
AA

Saygı duruşuyla başlayan programda konuşan Kılıçdaroğlu, siyasete Baykal'ın daveti üzerine başladığını ifade ederek, Baykal'ın kendisinin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Deniz Baykal'la tanışmam, ben emekli olduktan sonra beni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına davet ederek, belli konularda düşüncemi almasıyla oldu. Bunun bir bölümü sosyal güvenlikle, bir bölümü o dönem Türkiye'de çok yaygın olarak dillendirilen, eleştirilen yolsuzluklarla ilgiliydi. Daha sonra Sayın Baykal'ın daveti üzerine siyasete girdim, MYK'ya seçildim. MYK'da Sayın Baykal günlük siyasal olayların analizini yapardı. Siyaset konusunda en büyük birikimim o toplantılarda Sayın Baykal'ın yaptığı açıklamalardı."


Deniz Baykal'ın 1 Mart tezkeresi dolayısıyla parlamentoda yaptığı konuşmanın değerli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, o güne ilişkin Meclis tutanaklarının bir gün kamuoyuna yansıyacağını söyledi.
Görüşmelerde CHP'nin kararlı ve onurlu duruşu, Kurtuluş Savaşına ve ülkeyi kuranlara karşı saygısı ve tezkereye "evet" denmesi halinde bunun Türkiye için yaratacağı bütün sonuçların dillendirildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "O günün tanığı olmaktan ötürü de mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Her olay siyasetçiye belli bir deneyim kazandırıyor. Elbette ki o deneyimlerden geçmek daha sonraki olayların daha sağlıklı analiz edilmesine de yol açıyor. Dolayısıyla biz bugün buradayız. Sayın Genel Başkanımızın huzurundayız." diye konuştu.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen de konuşmasında Baykal ile dostluklarına değinerek şunları kaydetti:

"Kardak krizinin Türkiye'nin çıkarlarına uygun biçimde çözümlenmesinde onun olağanüstü rolü olmuştur. Fakat Sayın Baykal'ı tarihe geçiren belki en önemli olay 1 Mart tezkeresinin reddedilmesidir. Umarım ki bu seçimlerden sonra çoğunluk değişir ve 1 Mart tezkeresinin görüşüldüğü Meclis zabıtlarının kamuoyuna açıklanması kararlaştırılır. O zaman herkes daha iyi anlayacaktır, Sayın Baykal'ın orada oynadığı rolü. Benim kanaatimce 1 Mart kader değiştiren bir olaydır, Türkiye açısından. Eğer o tezkere geçseydi bugün başka bir Türkiye'de yaşıyor olacaktık. Onun için Sayın Baykal'ı hem Cumhuriyet ilkeleri hem Atatürk ilkeleri, laiklik, çağdaşlık alanında sarf ettiği üstün çabaların yanı sıra bu söylediğim olaylarla da anıyoruz."

Program, Baykal'ın mezarına karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

Deniz Baykal, 11 Şubatta 84 yaşında vefat etmişti.

Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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