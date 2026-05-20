Eski dostluklar, yeni çıkarlar

BAE-İsrail-Hindistan ekseninde şekillenen yeni güç mimarisine karşı Türkiye, Pakistan, Katar ve Suudi Arabistan hattında alternatif denge arayışları hız kazanırken; İran ise tüm bu denklemde dışarıda görünen ama masanın merkezinde duran belirleyici aktör olmayı sürdürüyor. Yeni Orta Doğu’da artık dostluklar değil çıkarlar, sloganlar değil füze sistemleri ve veri ağları konuşuyor.

İdeolojilerin çöktüğü yeni Orta Doğu

Orta Doğu, belki de son yarım yüzyılın en büyük jeopolitik kırılmalarından birinin içinden geçiyor. Bir zamanlar Arap milliyetçiliği, ümmet dayanışması, ideolojik bağlılıklar, ortak Filistin söylemi ya da Batı karşıtlığı üzerinden şekillenen bölgesel siyasi dil artık büyük ölçüde yerini daha sert, daha pragmatik ve çok daha hesapçı bir güç mimarisine bırakmış durumda. Bugün bölgeye yön veren yeni belirleyiciler; enerji koridorları, yapay zekâ yatırımları, savunma sanayi kapasitesi, siber güvenlik ağları, nükleer caydırıcılık, liman hâkimiyeti ve dijital altyapılar. Eski dönemde “kardeşlik” üzerinden kurulan diplomasi, yerini “çıkar ortaklığına” bırakırken; dostlukların yerini teknoloji transferleri, askeri anlaşmalar ve ticaret koridorları alıyor. Türkiye’de savunma stratejisi üzerine hazırlanan son değerlendirmelerde de benzer biçimde artık bölgesel güç olmanın yalnızca askeri personel sayısıyla değil, savunma teknolojisi üretme kapasitesiyle ölçüldüğü vurgulanıyor. Bu yüzden Orta Doğu’daki yeni denklem yalnızca siyasi değil, aynı zamanda teknolojik bir egemenlik savaşıdır.

Ortaya Çıkan İki Ayrı Güç Bloğu

Bugün Orta Doğu’da resmen ilan edilmemiş olsa da fiilen şekillenen iki büyük bloktan söz etmek mümkün görünüyor. Birinci blok, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve İsrail ekseninde yükselen; teknoloji, istihbarat, yatırım ve savunma ortaklığına dayalı yeni yapı. İkinci eksende ise daha gevşek ama stratejik potansiyeli yüksek; Türkiye, Pakistan, Katar ve Suudi Arabistan hattı dikkat çekiyor. İran ise bu denklemin tam içinde değil; ancak bölgesel dengeyi belirleyen en kritik bağımsız değişken olarak duruyor. Özellikle Körfez kaynaklı analizlerde son dönemde “yeni güvenlik geometrisi” kavramı sık kullanılıyor. Çünkü artık mesele yalnızca kimin kimin dostu olduğu değil; kimin hangi teknolojiye, hangi limana, hangi füze sistemine ve hangi ekonomik ağa sahip olduğu. Orta Doğu’da artık cepheler tanklarla değil; veri merkezleri, insansız sistemler ve enerji terminalleriyle çiziliyor.

BAE’nin yeni stratejik kimliği: Duygusallıktan çıkar siyasetine

Birleşik Arap Emirlikleri son on yılda Orta Doğu’nun belki de en dramatik stratejik dönüşümünü yaşayan ülkesi oldu. Bir zamanlar Arap güvenlik paradigmasının sessiz ve mali destek sağlayan oyuncusu olarak görülen Abu Dabi, bugün açık biçimde teknoloji odaklı, Batı bağlantılı ve yüksek risk alan bir jeopolitik aktöre dönüştü. İsrail ile normalleşme süreci yalnızca diplomatik bir adım değildi; aynı zamanda bir güvenlik tercihi anlamına geliyordu. İsrail’in siber güvenlik şirketleri, elektronik gözetim sistemleri, gelişmiş savunma yazılımları ve askeri teknoloji altyapısı BAE’nin yeni güvenlik kimliğinin parçası haline geldi. Ancak bu yeni modelin temelinde bir paradoks bulunuyor: Bölgesel güvenliği sağlamak adına dış aktörlere daha fazla bağımlı hale gelmek. Bu da Körfez içindeki bazı çevrelerde “egemenliğin teknolojiye kiralanması” şeklinde yorumlanıyor.

Hindistan’ın Körfez’e sessiz yükselişi

Narendra Modi döneminde Hindistan’ın Körfez siyaseti olağanüstü biçimde değişti. Eskiden enerji ithalatçısı ve iş gücü gönderen bir ülke olarak görülen Hindistan, artık BAE için yalnızca büyük bir pazar değil; stratejik ortak olarak konumlandırılıyor. Modi’nin Abu Dabi ziyaretlerinde uygulanan alışılmadık sıcak protokol bunun açık göstergesiydi. Pakistan basınında ve stratejik araştırma merkezlerinde bu tablo dikkatle analiz edildi. Çünkü İslamabad açısından bu görüntü yalnızca diplomatik nezaket değil; bölgesel güç dengelerinin yeniden kurulmasının ilanıydı. Hindistan artık Körfez’de yalnızca ekonomik değil, savunma ve güvenlik alanlarında da daha görünür hale geliyor. İsrail ile savunma ilişkileri sayesinde edindiği teknolojik avantaj, BAE ile ortaklıkta ona ciddi stratejik ağırlık kazandırıyor.

Pakistan’ın sessiz rahatsızlığı

Pakistan için BAE-Hindistan yakınlaşması sıradan bir diplomatik gelişme değil; doğrudan stratejik alarm anlamına geliyor. Çünkü geçmişte BAE ile Pakistan ilişkileri yalnızca devletler arası diplomasiye dayanmıyordu. Pakistanlı askeri uzmanlar Emirlik hava kuvvetlerinin oluşumunda rol oynadı, milyonlarca Pakistanlı işçi BAE’nin büyümesine katkı sundu. Bu ilişki aynı zamanda duygusal bir ortaklık olarak görülüyordu. Ancak son yıllarda Pakistan vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamaları, sınır dışılar, diplomatik mesafenin artması ve ekonomik baskılar bu eski ilişkinin soğuduğunu gösterdi. Pakistanlı yorumcular artık Abu Dabi’nin kendilerini stratejik ortak değil, sınırlı fayda sağlayan ekonomik partner olarak gördüğünü düşünüyor.

Gwadar: Limanların görünmeyen savaşı

Bu stratejik gerilimin merkezinde Gwadar Limanı bulunuyor. Çin desteğiyle geliştirilen Gwadar ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru yalnızca ticari proje değil; bölgesel güç haritasını değiştirebilecek dev bir jeopolitik hamle. Eğer tam kapasiteye ulaşırsa Gwadar, Dubai merkezli Körfez ticaret düzenine alternatif oluşturabilir. Bu yüzden Pakistan’daki analizlerde BAE-Hindistan yakınlaşmasının arkasında Gwadar korkusunun bulunduğu görüşü güç kazanıyor. Liman savaşı artık askeri değil ekonomik görünse de, etkileri klasik askeri çatışmalardan daha derin olabilir. Çünkü ticaret yollarını kontrol eden ülkeler, yarının siyasi baskı mekanizmalarını da kontrol eder.

Türkiye’nin sessiz ama ağır yükselişi

Bu yeni denklemde Türkiye artık yalnızca diplomatik arabulucu ya da bölgesel siyasi aktör değil; doğrudan askeri-endüstriyel güç olarak sahada. Son yıllarda Türk savunma sanayisinin geliştirdiği KAAN, Bayraktar TB2, Akıncı, KIZILELMA, ANKA-3, HİSAR, SİPER, ATMACA, TAYFUN ve elektronik harp sistemleri yalnızca Türkiye’nin güvenliğini değil, bölgesel güç algısını da dönüştürdü. Körfez’de, Pakistan’da ve hatta İran’da yapılan analizlerde Türkiye artık “silah satın alan ülke” değil; “oyun kurucu savunma üreticisi” olarak tanımlanıyor. İsrail’in teknoloji üstünlüğüne karşı bölgesel alternatif sorulduğunda artık Ankara’nın adı daha fazla geçiyor.

Katar-Türkiye-Pakistan hattı

Katar, Türkiye ve Pakistan arasında gelişen güvenlik iş birlikleri son yıllarda daha görünür hale geldi. Bu yapı henüz resmi askeri ittifak değil; ancak ortak eğitimler, savunma iş birlikleri, yatırım akışları ve siyasi koordinasyonlar dikkat çekiyor. Katar’ın ekonomik gücü, Türkiye’nin savunma üretimi ve Pakistan’ın nükleer caydırıcılığı teorik olarak güçlü bir kombinasyon oluşturuyor. Bu yüzden bazı Körfez analizlerinde bu eksen “alternatif İslami stratejik blok” şeklinde değerlendiriliyor.

İran: Dışarıda gibi görünen ama masanın merkezindeki güç

İran, şekillenmekte olan bu yeni Orta Doğu denkleminde ilk bakışta herhangi bir bloğun organik parçası gibi görünmüyor. Ancak bu durum Tahran’ın etkisiz olduğu anlamına gelmiyor; aksine İran, bugün bölgedeki her stratejik hesabın merkezinde duran en kritik değişkenlerden biri olmayı sürdürüyor. İsrail karşıtı güvenlik doktrini, bölgesel vekil ağları, füze kapasitesi, nükleer programı etrafında şekillenen caydırıcılık tartışmaları ve Batı’ya karşı geliştirdiği uzun süreli direnç modeli, İran’ı ayrı bir jeopolitik kategoriye taşıdı. İran’da yayınlanan stratejik değerlendirmelerde, Körfez’de oluşan yeni bloklaşmaların yalnızca ekonomik rekabet olarak görülmediği, bunun aynı zamanda İran’ın çevrelenmesi anlamına gelebilecek yeni bir güvenlik mimarisi olarak okunduğu görülüyor. Ancak Tahran aynı zamanda Çin ve Rusya eksenindeki derin ilişkileri, enerji kapasitesi ve coğrafi avantajıyla bu baskıyı dengeleme potansiyelini koruyor. Bu nedenle İran denklem dışında değil; aksine herkesin pozisyonunu belirlerken hesaba kattığı merkezî aktörlerden biri.

Suudi Arabistan’ın stratejik tereddüdü: Washington’dan Pekin’e, oradan bölgesel otonomiye

Suudi Arabistan son yıllarda belki de en dikkat çekici stratejik kimlik arayışını yaşayan ülkelerden biri. Riyad artık eski reflekslerle yalnızca Amerikan güvenlik şemsiyesine yaslanan bir aktör gibi hareket etmiyor. Çin’in İran-Suudi normalleşmesindeki arabuluculuğu, Körfez’de yeni diplomatik dilin kapısını açtı. Suudi analizlerinde son dönemde sıkça dile getirilen temel soru şu: Yeni dönemde güvenlik tamamen dış aktörlerden mi satın alınacak, yoksa bölgesel denklemler üzerinden daha bağımsız bir yapı mı kurulacak? Riyad bir taraftan Washington ile bağlarını korurken, diğer taraftan Pakistan ile savunma iş birliğini, Türkiye ile stratejik ilişkileri ve Katar’la normalleşmiş bölgesel zemini dikkatle izliyor. Ancak Suudi Arabistan henüz net biçimde tek bir eksene yaslanmış değil. Çünkü Riyad’ın temel stratejisi artık blok siyaseti değil; çok yönlü dengeleme.

Katar’ın sessiz ama etkili gücü

Katar, görünürde küçük coğrafyasına rağmen yeni Orta Doğu denkleminde etkisinin boyutundan çok daha büyük rol oynayan aktörlerden biri olmaya devam ediyor. Doha’nın medya gücü, diplomatik esnekliği, enerji zenginliği ve kriz yönetimindeki hareket kabiliyeti, onu birçok bölgesel masada vazgeçilmez hale getiriyor. Katar’da yayınlanan analizlerde dikkat çeken nokta, yeni bloklaşmaların yalnızca askeri düzlemde değil, ekonomik ağlar ve diplomatik arabuluculuk kapasitesi üzerinden de okunması gerektiği yönündeki değerlendirmeler. Türkiye ile askeri iş birliği, Pakistan ile siyasi koordinasyon ve Körfez içinde yeniden kurulan ilişkiler, Katar’ı potansiyel bir köprü aktöre dönüştürüyor. Bu nedenle Doha yalnızca taraflardan biri değil; gerektiğinde taraflar arasında denge kurabilen esnek merkez olarak öne çıkıyor.

İsrail’in teknoloji gücü ve Körfez’in yeni güvenlik bağımlılığı

İsrail, bugün Orta Doğu’daki güvenlik denkleminde yalnızca klasik askeri kapasitesiyle değil, teknoloji tabanlı güvenlik altyapısıyla öne çıkıyor. Siber güvenlik sistemleri, elektronik istihbarat kabiliyetleri, gözetim yazılımları, füze savunma sistemleri ve yapay zekâ destekli savaş doktrinleri, Tel Aviv’i yalnızca askeri aktör değil aynı zamanda güvenlik teknolojisi ihracatçısı haline getirdi. BAE ile gelişen ilişkiler bu nedenle yalnızca siyasi normalleşme değil, derin güvenlik entegrasyonu anlamına geliyor. Ancak tam da burada bölgenin ironisi ortaya çıkıyor: Bir zamanlar İsrail’e karşı ortak söylem geliştiren aktörlerin bir kısmı bugün İsrail teknolojisini güvenlik sigortası olarak görüyor. Fakat bölgesel güvenliğin dış teknolojiye bu denli bağımlı hale gelmesi, uzun vadede yeni kırılganlıklar yaratabilir.

Yeni savaş artık tanklarla değil veriyle yapılıyor

Orta Doğu’daki yeni güç rekabeti artık yalnızca klasik askeri doktrinlerle açıklanamaz. Çünkü yeni savaş alanı; veri merkezleri, liman ağları, insansız sistemler, enerji terminalleri, yapay zekâ destekli savunma altyapıları ve dijital gözetim sistemlerinden oluşuyor. Bu noktada Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişi ayrı bir stratejik anlam taşıyor. Bayraktar platformlarının farklı cephelerde yarattığı etki, Akıncı’nın yüksek kabiliyetleri, KAAN’ın geleceğe dönük hava üstünlüğü iddiası, SİPER ve HİSAR hava savunma sistemleri ile elektronik harp kapasitesi, Türkiye’yi yalnızca askeri kullanıcı değil üretici merkez haline getirdi. Bölgedeki yeni denklemde Türkiye’nin farkı tam burada ortaya çıkıyor: Güvenlik ithal eden değil, güvenlik teknolojisi ihraç eden aktör olmak.

Pakistan’ın nükleer şemsiyesi gerçekçi Mi, siyasi söylem mi?

Pakistan’ın sahip olduğu nükleer kapasite, onu İslam dünyasında benzersiz konuma taşıyor. Bu nedenle bazı siyasi çevrelerde Pakistan’ın bölgesel güvenlik mimarisinde daha geniş caydırıcı rol üstlenebileceği yönünde teorik tartışmalar yapılıyor. Ancak bunun gerçekçi zemini oldukça karmaşık. Nükleer kapasite diplomatik söylem üretmek için güçlü araç olabilir; ancak bölgesel ortak savunma yapısına dönüşmesi son derece hassas ve çok katmanlı süreç gerektirir. Yine de Pakistan’ın sahip olduğu stratejik caydırıcılık, onu yalnızca Güney Asya oyuncusu olmaktan çıkarıp daha geniş İslam coğrafyasında hesaba katılan güvenlik aktörüne dönüştürüyor. Özellikle Hindistan ile rekabet ekseninde bu unsur, Körfez’deki stratejik okumaları da etkiliyor.

Orta Doğu’nun büyük sorusu: Yeni bloklar gerçekten kalıcı mı?

Bugün oluşan tablo etkileyici görünebilir; ancak Orta Doğu tarihi bize kalıcı görünen birçok ittifakın kısa sürede dağıldığını defalarca gösterdi. Çünkü bu coğrafyada çıkarlar hızla değişir, krizler aniden cepheleri tersine çevirir ve dünün rakibi yarının ortağı olabilir. BAE-Hindistan-İsrail hattı teknoloji ve ekonomi açısından güçlü görünse de derin toplumsal meşruiyet soruları taşıyor. Türkiye-Pakistan-Katar-Suudi Arabistan ekseni ise teorik olarak büyük potansiyel barındırsa da henüz tam kurumsal stratejik mimariye sahip değil. İran ise kendi ağırlığıyla tüm bu denklemleri etkiliyor. Ancak kesin olan bir gerçek var: Orta Doğu artık eski Orta Doğu değil. Bu coğrafyada artık sloganlar değil savunma sanayi, duygusal diplomasi değil yapay zekâ, geleneksel dostluklar değil ekonomik koridorlar konuşuyor. Ve belki de en ironik gerçek şu: Herkes güvenlik arıyor ama kimse artık eski müttefiklerine gerçekten güvenmiyor.

*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir