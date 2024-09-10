Eski eşten yeni eşe pusu! Olay, Ankara'da meydana geldi. Ankara'da eşi ile ayrılan bir adam kadının başka biri ile evlenmesini hazmedemedi. Adreslerini bulup evlerinin önünde pusuya yattı. Yeni eş dışarı çıkınca da silahla saldırdı.

Habertürk Giriş: 10.09.2024 - 20:02 Güncelleme: 10.09.2024 - 20:02 facebook

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