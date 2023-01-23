Orta saha oyuncusu bu gol tehdidini sürdürürse, gol krallığı tacını bile giyebilir. İsviçre Ligi'nde gol krallığı sıralamasında zirvede Jean-Pierre Nsame (Young Boys Bern) ve Zan Celar'ın (FC Lugano) bulunuyor. İki oyuncunun da 9 golü var.