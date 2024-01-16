Eski Fenerbahçeli Gustavo Henrique'den şaşırtan imza!
Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında Real Valladolid'e transfer olan Gustavo Henrique, İspanya'da da tutunamadı ve ülkesi Brezilya'ya geri döndü. Tecrübeli savunma oyuncusu, Brezilya Serie A ekibi Corinthians ile sözleşme imzalarken, serbest kalma bedeli dudak uçuklattı.
2022 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve sezon başında İspanyol ekibi Real Valladolid'e giden Gustavo Henrique, ülkesi Brezilya'ya geri döndü.
Valladolid'de de umduğunu bulamayan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'a transfer oldu.
Corinthians'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile transfer duyurulurken, oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imnzalandığı ifade edildi.
Yapılan açıklamada oyuncunun haklarının %70'inin alındığı da belirtilirken, Henrique'nin %30'luk hakkının ise Real Valladolid'de olduğu aktarıldı.
SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO
Corinthians, Gustavo Henrique'nin serbest kalma bedelinin Brezilya kulüpleri için 300 milyon Brezilya Reali olduğunu da açıklarken, bu rakamın yurt dışındaki kulüpler için ise 100 milyon Euro olduğu ifade edildi.
Real Valladolid forması ile 13 maça çıkan Gustavo Henrique, 1 gollük katkı sağlamıştı.