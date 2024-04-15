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        Haberler Spor Futbol Eski futbolcu Joseph Boum hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        Eski futbolcu Joseph Boum hayatını kaybetti

        Türkiye'de bir dönem Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor kulüplerinde forma giyen Joseph Boum hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 21:29 Güncelleme: 15.04.2024 - 21:29
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        Eski futbolcu Joseph Boum vefat etti!
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        Türkiye'de bir dönem Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor kulüplerinde top koşturan Joseph Boum hayata gözlerini yumdu.

        Kamerunlu futbolcu Joseph Boum'un hayatını kaybettiği açıklandı. Boum, Türkiye'de Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor formaları giymişti.

        Boum'un vefatının ardından Antalyaspor sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

        "Eski futbolcumuz Joseph Boum’un hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Joseph Boum’a Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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