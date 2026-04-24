Eski futbolcu Michael Eneramo hayatını kaybetti!

Futbol hayatının büyük bir bölümünü Türkiye’de geçiren Nijeryalı forvet Micheal Enaramo, 40 yaşında hayatını kaybetti.

Eneramo'nun kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği açıklandı.

Sivasspor’da gösterdiği performansla dikkat çekip, Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Enaramo, sonrasında Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor’da da forma giymişti.

KALP SORUNU 2013'TE ORTAYA ÇIKMIŞTI

2013 yılında Sivasspor'dan Beşiktaş'a transfer olurken yapılan sağlık kontrollerinde kalbinde sorun tespit edilen Michael Eneramo'nun, bu nedenle oynatılmadığı, Nijeryalı forvet oyuncusunun kalp krizi geçirme riski taşıdığı belirlenmişti.

O dönem yapılan kontrollerde Eneramo'nun kalp kaslarının verimli çalışmadığı, damarlarında sorun çıkarttığı ve bu problemin dizine de olumsuz yönde etki ettiği iddia edilmişti.