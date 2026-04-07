Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerini kurşunladığı iddiasıyla yakalandı

        Eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerini kurşunladığı iddiasıyla yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyeye ait yöresel ürünler dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iş yerinde çok sayıda kurşun izi tespit edilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen eski belediye başkanı Fuat Öndeş gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 11:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski başkan gözaltına alındı

        Aydın'da önceki dönem Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerine silahla ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

        DÜKKANA ATEŞ EDİLDİ

        AA'daki habere göre; Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünlerinin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        ÇOK SAYIDA KURŞUN İZİ TESPİT EDİLDİ

        Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.

        ESKİ BAŞKAN GÖZALTINDA

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen, eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı.

        FOTOĞRAFLAR: İHA

        Şişli'de kayıp olarak aranıyordu; otomobilinde ölü bulundu

        ŞİŞLİ'de 3 gündür kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Mehmet Çiftlikci, park halindeki otomobilinde ölü bulundu. (DHA)

        #Aydın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Petrol fiyatı yükseliyor
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        Galatasaray zorlu virajda!
        Galatasaray zorlu virajda!
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde