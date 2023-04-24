"Galatasaray'ın bulduğu golden önce bir faul var mı?"

Seçim Demirel: Gol olduğunda öncesinde bir müdahale var. Burada dikkat etmemiz gereken konu şu; faul olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Faul yapılan oyuncu, faul yapılmasaydı topla oynayabilecek miydi? Eğer Galatasaraylı oyuncu bu müdahaleyi yapmasaydı oynayabilirdi. Bu bir faul, bu golün iptal edilmesi gerekirdi.

Deniz Çoban: Atamaları çok fazla eleştiriyoruz. Eleştirmediğimiz atama kalmadı, acaba çok mu yanlış yerden bakıyoruz diyorum. Yaşanan sürecin hakemlerin üzerinde çok büyük baskı oluşturduğunu ve standartlarını kaybettiklerini görüyorum. Hakemlerin artık sahada bir duygu yükünün altında kaldıklarını düşünüyorum. Benim tanıdığım Volkan Bayarslan bu değil. Sahada standart dışı çok hata yaşanıyor. Yüzde yüz Riva'da da var. Verilen kararların artık yansımaları beklenenin de üzerinde oluyor. Bazen suçu olmayan hakem beklerken, hata yapan hakem yoluna devam ediyor. Hakemler doğruyu yanlışı kendi içlerinde karıştırmaya başladılar. Sağlıklı bir gidişatın içerisinde değiliz. Seçim hocamın söylediklerine ilave şunu söyleyeceğim. Kesinlikle bir faul var. Galatasaraylı oyuncu üst baldırıyla ayağını savururken arkadan oyuncuyu bozuyor. Bence burada bir faul var. Bence dediğim için VAR'ın burada yapabileceği bir şey yok. Sadece bu rahatsız etmenin dışında, diziyle de oyuncunun ayağının üzerine, ayağını sıkıştırarak bir hareketi var. Hakem için talihsiz bir pozisyon. Şanssızlık ki VAR'ın da karışamayacağı bir pozisyon. Eğer bunu DVD'den izleyerek karar versem, faulü çok daha doğru bulurum. Hakemi niye vermedin diye eleştiremiyorum.

Bülent Yıldırım: Benim düşüncem de VAR'ın müdahale edebilceği bir netlikte bir şey değil. Davide Biraschi topla oynayabilecekken Oliveira arkadan yüklendiğinden dolayı burada topa doğru müdahale şansı kalmıyor. Bu pozisyonda faul daha doğru karardı.