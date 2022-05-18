Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

Bir dönemin fenomen dizisi Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle herkesi şaşırttı. Birsu Demir; başrollerinde Oya Başar, Evrim Akın, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez ve Sezai Aydın gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Şafak Sezer’in sevilen dizisi Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir inanılmaz değişimiyle adından söz ettirdi. İşte, Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir son hali…

  • 01
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

    Bir dönemin unutulmaz dizisi Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir son haliyle adından söz ettirdi.
  • 02
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

    Fenomen dizinin çocuk oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı.
  • 03
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

    Demir, Şafak Sezer’in sevilen yapımında hayat verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
  • 04
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

    Oya Başar, Evrim Akın, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez ve Sezai Aydın gibi ünlü isimleri başrolünde buluşturan Alemin Kıralı dizisinin Oben'i Birsu Demir değişimiyle gündeme geldi.
  • 05
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

    ALEMİN KIRALI OBEN'İ BİRSU DEMİR KİMDİR?

    Birsu Demir, 14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi İlköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı.
  • 06
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

    Çok ufak yaşlardan bu yana kamera karşısına yer alan başarılı oyuncu, ilk kez Büyük Buluşma isimli dizi ile ekran karşısına geçti. 
  • 07
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

    Alemin Kralı isimli dizide canlandırdığı Oben karakteriyle akıllara kazındı. Son olarak 2015 yılında Son Çıkış isimli dizide yer aldı.
  • 08
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

    Birsu Demir'in rol aldığı film ve diziler;

    Büyük Buluşma (TV Dizisi – 2004)

    Beşinci Boyut (TV Dizisi – 2005)
  • 09
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

    Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi – 2006)

    Genco (TV Dizisi – 2007)

     
  • 10
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

    Kara Yılan (TV Dizisi – 2007)

    O… Çocukları (Sinema Filmi – 2008)
  • 11
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

    Kanal-i-zasyon (Sinema Filmi – 2009)

    Kars Öyküleri (Sinema Filmi – 2010)
  • 12
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

    Alemin Kıralı (TV Dizisi – 2011)

    Türkan (Sinema Filmi – 2011)

    Şefkat Tepe(TV dizisi-2013)(Konuk Oyuncu)
  • 13
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

    Zaman Makinesi 1973 (Sinema Filmi – 2013)

    Otel Divane (TV Dizisi-2014)

    Son Çıkış (TV Dizisi - 2015)

     
  • 14
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

    İşte, Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir son hali…
  • 15
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 16
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 17
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 18
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 19
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 20
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 21
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 22
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 23
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 24
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 25
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 26
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 27
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 28
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 29
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 30
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 31
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 32
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 33
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 34
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 35
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 36
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!
  • 37
    Eski halinden eser yok! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini görünce şaşıracaksınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.