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        Haberler Dünya Eski İsrail Başbakanı Olmert, ülkenin 'iç savaşın eşiğinde olduğunu' söyledi

        Eski İsrail Başbakanı Olmert, ülkenin 'iç savaşın eşiğinde olduğunu' söyledi

        İsrail'de Netanyahu hükümetinin sunduğu tartışmalı yargı reformunun parlamentodan geçmesinin ardından aylardır süren protestolar şiddetini artırırken, eski İsrail Başbakanı Olmert, ülkede iç savaş çıkabileceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 01:52
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        Eski İsrail Başbakanı: İç savaşa sürükleniyoruz
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        Eski İsrail Başkanı Ehud Olmert, ülke çapında kitlesel protestolara neden olan yargı düzenlemesinin Meclis'te onaylanmasının ardından "İç savaşa doğru gidiyoruz." dedi.

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        Olmert, İngiliz Channel 4'a, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Meclis'ten geçirdiği tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        İsrail’de Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasaya karşı ocaktan bu yana devam eden protesto gösterilerine verdiği destekle bilinen Olmert, "Bu daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit. İç savaşa doğru gidiyoruz." dedi.

        Ülkenin istikrarı ve hükümetin yönetim becerisini kaybetme ihtimallerine rağmen "sivil itaatsizlik" ifadesini kullanan Olmert, "Hükümet, İsrail demokrasisinin temellerini tehdit etmeye karar verdi ve bu bizim ne kabul ne de tahammül edebileceğimiz bir şey." diye konuştu.

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