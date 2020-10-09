Eski kıyafeti yeni ürüne dönüştürecek

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Moda perakendecisi H&M, 'Looop' isimli geri dönüşüm sistemini tanıttı. İsveçli şirketten yapılan açıklamada, kullanılmayan kıyafetlerin yeni moda favorilerine dönüştürüleceği bildirildi.

Açıklamada, eski tekstil ürünlerinin de bir değer taşıdığı ve israf edilmemesi gerektiği vurgulandı. Looop'un, 12 Ekim'de Stockholm'deki Drottninggatan mağazalarından birisinde açılacağı kaydedildi.

Mağazada sergilenecek makinenin, eski tekstil ürünlerini yeni birer ürüne dönüştüreceği bilgisi verildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan H&M Sürdürülebilirlik Başkanı Pascal Brun, "Moda endüstrisini, işlenmemiş kaynaklara bağımlılığı azaltmak amacıyla, yeni teknoloji ve girişimler araştırarak dönüştürmeye çalışıyoruz. Müşterileri sürece dahil etmek gerçek bir değişim elde etmenin anahtarı ve Looop'un nelere ilham vereceğini görmek için heyecanlıyız" dedi.

Verilen bilgiye göre, Looop, eski giysileri yeni giysilere dönüştüren bir teknik kullanıyor. Giysiler temizleniyor, lifler halinde parçalanıyor ve daha sonra yeni moda ürünleri olarak örülen yeni iplikler haline dönüşüyor. Sürece ayrıca, sürdürülebilir kaynaklı bazı işlenmemiş malzemeler de ekleniyor.Sistem su ve kimyasal kullanmıyor, bu nedenle sıfırdan giysi üretmeye göre çok daha düşük çevresel etkisi bulunuyor.

Looop'un, HKRITA (Hong Kong Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Enstitüsü) ve Hong Kong merkezli iplik üreticisi Novetex Textiles ile birlikte kar amacı gütmeyen H&M Vakfı tarafından oluşturulduğu belirtildi.