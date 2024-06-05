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        Haberler Gündem Güncel Eski Trabzonspor yöneticisi İbrahim Tüfekçi'nin iş yerine 1 haftada 3. silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        Eski Trabzonspor yöneticisi İbrahim Tüfekçi'nin iş yerine 1 haftada 3. silahlı saldırı

        İstanbul Kağıthane'de eski Trabzonspor yöneticisi İbrahim Tüfekçi'nin iş yerine, motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırının ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Tüfekçi'nin iş yerinedaha önce de 2 kez silahlı saldırı düzenlenmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:31
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        Trabzonspor'da uzun süre Yönetim Kurulu Üyesi olan İbrahim Tüfekçi'nin Kağıthane'de bulunan iş yerine bir haftada 3. kez silahlı saldırı düzenlendi.

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        Sanayi Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya dün saat 02.30 sıralarında motosikletli kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

        Son saldırı dün saat 02.30 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde bulunan oto yıkamacıda meydana geldi.

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        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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        Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anında iş yerinin kapalı olduğu ve içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

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        1 HAFTA 3 SİLAHLI SALDIRI

        Çok sayıda kurşun isabet eden iş yerinde hasar meydana geldi. İş yerine 1 haftada 3 kez silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi.

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        SALDIRI ANI KAMERADA

        Öte yandan motosikletli kişilerce yapılan silahlı saldırılar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Görüntülerde, iki kişinin motosikletle gelip iş yerini taradığı, isabet eden kurşunların kepenkleri geçip iş yeri içerisindeki duvarlara isabet ettiği görülüyor. 

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        İkinci saldırı görüntüsünde ise, bir önceki silahlı saldırıda şüphelilerin havaya ateş açıp gittikleri görülüyor.

        #İbrahim Tüfekçi
        #silahlı saldırı
        #İstanbul Kağıthane
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