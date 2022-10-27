Yeşilçam filmi deyince herkesin aklına eski Türk filmleri gelir. Bu filmlere Yeşilçam diyoruz ancak birçok kişi bu ismin nereden geldiğini bilmiyor. Peki, eski Türk filmlerine neden Yeşilçam filmi deniyor? Detaylara bakalım.

ESKİ TÜRK FİLMLERİNE NEDEN YEŞİLÇAM DENİR? Eski Türk filmlerini Yeşilçam filmleri olarak da anıyoruz. Bunun sebebi aslında çok eskiye dayanıyor. Aslında bu isim, Yeşilçam sokağından geliyor.