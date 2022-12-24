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Eskişehir'de barlar sokağında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanından, iddiaya göre çevresine rahatsızlık verdiği için çıkarılan zanlı, tabancayla mekana dönerek dehşet saçtı. Çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki iş yeri çalışanı, göğsünden vurularak öldürüldü. Olayda hafif yaralanan cinayet zanlısı, polis ekiplerince gözaltına alındı

Eskişehir'de barlar sokağında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA

Eskişehir'de barlar sokağındaki bir eğlence mekanında, çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldığı iddia edilen Onur Ö. (28), tartıştığı iş yeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu'nu (21) tabancayla vurarak öldürdü. DHA'nın haberine göre; olayda hafif yaralanan Onur Ö, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DIŞARI ÇIKARILDIĞI MEKANA SİLAHLA GERİ DÖNDÜ

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde barların bulunduğu Vural Sokak'ta, arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına giden Onur Ö, iddiaya göre çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldı. Mekana silahlı dönen Onur Ö, rastgele ateş ederken iş yeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu ile tartıştı. Bu sırada Onur Ö, Demircioğlu’nu göğsünden tabancayla vurarak ağır yaraladı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demircioğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demircioğlu’nun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ZANLI YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgada hafif yaralanan Onur Ö'yü sokakta gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Onur Ö, Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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