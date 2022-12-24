Eskişehir'de barlar sokağındaki bir eğlence mekanında, çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldığı iddia edilen Onur Ö. (28), tartıştığı iş yeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu'nu (21) tabancayla vurarak öldürdü. DHA'nın haberine göre; olayda hafif yaralanan Onur Ö, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DIŞARI ÇIKARILDIĞI MEKANA SİLAHLA GERİ DÖNDÜ

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde barların bulunduğu Vural Sokak'ta, arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına giden Onur Ö, iddiaya göre çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldı. Mekana silahlı dönen Onur Ö, rastgele ateş ederken iş yeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu ile tartıştı. Bu sırada Onur Ö, Demircioğlu’nu göğsünden tabancayla vurarak ağır yaraladı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demircioğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demircioğlu’nun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.