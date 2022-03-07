Eskişehir'de feci kaza: Şampiyonaya gidiyorlarmış 0:00 / 0:00

İHA

Eskişehir'de servis otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya giden itfaiye aracının da takla atması sonucu 2 personel yaralandı. Feci kazada ölenlerin, Afyonkarahisar'da düzenlenen tekvando şampiyonasına gittikleri öğrenildi.

Kaza Eskişehir Afyon karayolu 54. kilometresinde Sarıbayır köyü yakınlarında meydana geldi. Ercan A. idaresinde 26 S 6055 plakalı işçi otobüsü ile 26 ABH 156 plakalı bir otomobil, iddialara göre hatalı sollama sebebi ile kafa kafaya çarpıştı.

İki araç da yol kenarındaki tarlaya sürüklenirken, kazada, otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 1 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayın ilk anlarında yaralıları kurtarmak için gönderilen itfaiye aracı ise kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İtfaiye aracında bulunan 2 personel de hafif yaralandı. Yaralı itfaiye erleri ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞAMPİYONA İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Afyonkarahisar'daki tekvando şampiyonasına gittikleri belirtilen tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51), tekvandocu kızı Semanur Özsoy (20) ile şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan olduğu tespit edildi.

Kazada kızı ile hayatını kaybeden Nadir Özsoy'un askerlikten emekli olduktan sonra yüzlerce sporcu yetiştirdiği, öğrencilerinin tekvando dalında şampiyonluklar elde ettiği öğrenildi. Baba kızın bir turnuva sonrasında çekilmiş oldukları fotoğraf ise görenleri hüzünlendirdi.