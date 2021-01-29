Dünyanın en güvenli 8'inci şehri o kent!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemESKİŞEHİR DÜNYA 8'İNCİSİ! Son dakika... Eskişehir, dünyanın en güvenli 8'inci şehri seçildi!
ABONE OL

Eskişehir, dünyanın en güvenli 8'inci şehri seçildi!

Araştırma şirketi Numbeo, her yıl hazırladığı "dünyanın en güvenli şehirler" listesini açıkladı. Listenin zirvesinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi yer alırken, Eskişehir, son 3 yılda 41 basamak yükselerek, 8'inci sırada yer aldı

ESKİŞEHİR DÜNYA 8'İNCİSİ! Son dakika... Eskişehir, dünyanın en güvenli 8'inci şehri seçildi!
Dünyanın en güvenli 8'inci şehri o kent!
0:00 / 0:00
DHA

Araştırma şirketi Numbeo´nun açıkladığı dünyanın en güvenilir şehirlerinin arasında Türkiye´den Eskişehir de yer aldı. Numbeo´nun her yıl düzenli olarak hazırladığı `dünyanın en güvenli şehirler´ 2020 listesinin birinci sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi yer alıyor.

ANKARA 183'ÜNCÜ, İSTANBUL 263'ÜNCÜ OLDU

DHA'da yer alan habere göre liste, ülkelerin güvenlik birimlerinden alınan suç oranlarına göre oluşturuluyor. 431 kentin değerlendirildiği raporda Türkiye´den Eskişehir 82.45 puanla 8´inci oldu. Başkent Ankara 183´üncü, İstanbul 263´üncü, Antalya 61'inci, Bursa 74'üncü, İzmir ise 77'nci sırada yer aldı.

ESKİŞEHİR 3 YILDA 41 BASAMAK YÜKSELDİ

Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Teknik üniversiteleriyle yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü 900 bin nüfuslu `öğrenci kenti´ Eskişehir, Numbeo araştırmalarında 2017 yılında 49, 2018 yılında 19, 2019 yılında ise 11´inci sırada yer almıştı.

Son 3 yılda `dünyanın en güvenli şehirler´ listesinde 41 basamak birden yükselen Eskişehir 2020 yılında ise 8´inci sıraya yerleşti.

VALİ AYYILDIZ, ESKİŞEHİRLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Dünyanın en güvenli 8´inci şehri seçilmek sevindirici bir gelişme. Uluslararası bir araştırma sonucunda dünyanın en güvenli şehirleri arasında Eskişehirimiz 8´inci olmuştur. Ülkemizde ilk sırada yer alan Eskişehirimizin bu sonucu elde etmesinde emeği geçen başta Eskişehirli hemşehrilerimiz olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

"ŞEHRİMİZDE GÜVEN İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Eskişehir´de yaşayan Canan Bektan, kentte güvenle gezebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Başka bir şehirde yaşamayı hiç düşünmediğini ifade eden Bektan, "Ben doğma büyüme Eskişehirliyim. Gerçekten de güvenle yürüyebildiğim cadde ve sokakları var. O yüzden çok memnunum şehrimizden" diye ifade etti.

"TUNUS'TAN GELİYORUZ BÖYLE BİR ŞEHİR GÖRMEDİK"

Kente bulunan Tunuslu turistler de gördükleri yerleri çok beğendiklerini ifade ederek, "Tunus'tan geliyoruz. Daha önce böyle bir şehri ziyaret etmedik. Çok güzel ve güvenli bir şehir" şeklinde konuştu.

"KAPADOKYA'NIN ARDINDAN ESKİŞEHİR'E GELDİK"

Turist kafilesini gezdiren tur şirketi görevlisi Vahdettin Çay da "Grubumuz Tunus'tan geldi. İstanbul'dan hareket ettik. Önce Kapadokya´yı, şimdi de Eskişehir'i geziyoruz. Odunpazarı, Masal Şatosu, Porsuk Çayı'nda gezimize devam edip, ardından da Bursa'ya gideceğiz" dedi.

"ESKİŞEHİR´E YERLEŞEYECEĞİZ"

Eskişehir´in en güvenilir 8´inci şehir seçilmesi üzerine İstanbul´da oturan Dilara Alp ile nişanlısı Ulaş Elmas da düğünden sonra kente yerleşeceklerini söyledi. Dilara Alp, Eskişehir halkının çok duyarlı ve bilinçli olduğunu kaydederek, "İstanbul Ortaköy'de yaşıyorum. Ortaköy'e benzer bir tablo gördüm. Halk çok bilinçli, sokak hayvanlarına sahip çıkıyorlar. Bu özelliğini sevdim" diye konuştu.

"GECE DIŞARIDA ÇOK RAHAT GEZİYORUZ"

Eskişehir´de iş yeri bulunan Makbule Altıntaş da kentin güvenli şehirler listesine girmesine hiç şaşırmadığını belirterek, "Rahat bir şehirde yaşıyoruz. Gece yarısı bile dışarıya çıkarak, problem yaşamadan gezebiliyoruz. Başa bir şehre gittim, yaşayamadım, bir yıl sonra geri döndüm" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nda çarpıcı görüntü! - Haberler
GÜNDEMİstanbul Boğazı'nda çarpıcı görüntü!
PATLADI! Son dakika: Bahçelievler'de korku dolu anlar! Ekipler sevk edildi
GÜNDEMBahçelievler'de sanayi sitesinde patlama!
REZİLLİK! Son dakika: Jigololuk vadeden çeteye operasyon! 47 gözlatı
GÜNDEM10'u kadın 47 gözaltı! İğrenç dolandırıcılık!
Baraj yutmuştu! Son dakika: Trajik ölümle ilgili yeni detaylar var
GÜNDEMSel sularına kapılmadan uyarıda bulunmuş!
Evi taramıştı! Son dakika: Diyarbakır'daki vahşetin detayları çıktı
GÜNDEMDiyarbakır'daki vahşetten çok acı detaylar!
FLAŞ İSTİFA! Son dakika: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı istifa ediyor - Haber
GÜNDEMNevşehir Belediye Başkanı'ndan istifa kararı
FECİ KAZA! Son dakika: İçinde 5 genç vardı, bu hale geldi! 2 ölü 3 yaralı
GÜNDEMİçinde 5 genç vardı, bu hale geldi!
DEPAR ATTI! Son dakika:Rügar cips standını böyle sürükledi!
GÜNDEMCips standının ardından depar attı!
Son dakika: Van merkezli 4 ilde PKK operasyonu! - Haberler
GÜNDEMVan merkezli 4 ilde PKK operasyonu!
SON DAKİKA! Çamaşır makinesiyle gömülmüştü, karar çıktı
GÜNDEMÇamaşır makinesiyle gömülmüştü, karar çıktı