Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

Eskişehir’e gitmek için en uygun dönem genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Nisan–haziran ile eylül–ekim arasında hava sıcaklığı yürüyüş yapmak ve çevrede vakit geçirmek için oldukça idealdir. Yaz aylarında şehir canlılığını korur ancak öğle saatlerinde sıcaklık artabilir; buna rağmen akşamları nehir hattında keyifli bir atmosfer oluşur. Kış aylarında ise daha sakin bir şehir deneyimi yaşanır, özellikle kar yağdığında Odunpazarı evleri farklı bir görünüme bürünür ve müze gezileri için uygun bir ortam oluşur.

ESKİŞEHİR’İN NEYİ MEŞHUR?

Eskişehir denince akla gelenler genç nüfusun şekillendirdiği canlı şehir hayatı, Porsuk Çayı çevresinde gelişen sosyal alanlar ve kendine özgü yerel üretim kültürüdür. Odunpazarı bölgesindeki renkli Osmanlı evleri kentin tarihsel yüzünü yansıtırken modern kafe ve müzeler şehir merkezine hareket katar. Lületaşı Eskişehir’le özdeşleşmiş en bilinen değerlerden biridir ve pipo, takı ile küçük süs eşyaları halinde işlenir.

REKLAM Tatar mutfağından gelen çibörek ince hamuru ve sulu iç harcıyla öne çıkan yerel lezzetler arasında yer alır. Boza ve tahinli çörek fırın vitrinlerinde sık görülür. Kalabak suyu şehirde doğal kaynak suyu olarak bilinir. Arasta Çarşısı’nda el yapımı seramikler ve ahşap ürünler satılır. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı ailelerin uğradığı alanlardan biridir. Balmumu heykellerle hazırlanan müze şehrin modern simgeleri arasına girmiştir. Porsuk üzerinde yapılan gondol ve bot turları Eskişehir’e farklı bir karakter kazandırır. Üniversitelerin etkisiyle sanat galerileri ve sahne etkinlikleri yaygındır. Kahveciler ve kitapçılar merkez sokaklara dağılmıştır. Odunpazarı tarafında cam sanatı atölyeleri ziyaret edilebilir. Yerel pazarlarda ev yapımı erişte, tarhana ve reçeller bulunur. ESKİŞEHİR’DE NE ALINIR? Eskişehir’de alınabilecek ürünler şehrin hem geleneksel el sanatlarını hem de modern şehir kültürünü yansıtır. Odunpazarı çevresinde satılan lületaşı pipolar, kolyeler ve küçük masa üstü objeleri kente özgü en bilinen hediyelikler arasında yer alır. Aynı bölgede cam sanatı atölyelerinden çıkan bardaklar, vazolar ve dekoratif süsler vitrinleri doldurur. Arasta Çarşısı’nda el yapımı seramik tabaklar, fincan setleri ve ahşap oyma ürünler bulunur.

REKLAM Yerel pazarlarda ev eriştesi, tarhana ve kavanozlanmış reçeller mutfak alışverişi yapanların ilgisini çeker. Çibörek için hazırlanan özel un karışımları ve paketlenmiş hamur ürünleri market raflarında görülür. Kalabak doğal kaynak suyu şehirle özdeşleşmiş ürünlerden biridir. Fırınlarda tahinli çörek ve boza satılır. Üniversite etkisiyle tasarlanan modern defterler, bez çantalar ve şehir temalı baskılı ürünler genç üreticilerin tezgâhlarında yer alır. Balmumu heykel müzesi çevresinde magnetler ve minyatür figürler bulunur. Odunpazarı sokaklarında satılan doğal sabunlar ve bitkisel bakım ürünleri hediyelik alternatifleri oluşturur. Küçük kahve dükkânlarında kavrulmuş çekirdekler paketlenmiş halde alınabilir. El işi takılar ve yöresel motifli masa örtüleri de alışveriş listesine eklenebilir. ESKİŞEHİR’DE NERESİ GEZİLİR? Eskişehir, genç nüfusun verdiği dinamizmle tarihi dokuyu bir arada taşıyan, yürüyerek keşfedilebilen kompakt bir şehir yapısına sahiptir. Porsuk Çayı çevresinde gelişen sosyal alanlar, restore edilmiş Osmanlı evleri ve modern müzeler kısa sürede dolu bir program oluşturur. Şehir merkezindeki duraklara ek olarak parklar ve kültür alanları da gezi rotasına rahatça dahil edilir.