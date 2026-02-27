Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

        Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

        Eskişehir'e seyahat, kısa sürede hem tarihi mahalleleri hem modern şehir yaşamını deneyimleme fırsatı sunar. Odunpazarı sokaklarında yürüyüş yapılabilir, Porsuk Çayı çevresinde vakit geçirilebilir, müzeler ve parklarla gün dengeli biçimde tamamlanabilir. Şehir, yürüyerek gezilebilen merkezi yapısı, yerel lezzet durakları ve canlı sosyal alanlarıyla kısa bir kaçamak için pratik ve keyifli bir rota oluşturur.

        Giriş: 27.02.2026 - 11:10
        Eskişehir'in neyi meşhur?

        Eskişehir’e gitmek için en uygun dönem genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Nisan–haziran ile eylül–ekim arasında hava sıcaklığı yürüyüş yapmak ve çevrede vakit geçirmek için oldukça idealdir. Yaz aylarında şehir canlılığını korur ancak öğle saatlerinde sıcaklık artabilir; buna rağmen akşamları nehir hattında keyifli bir atmosfer oluşur. Kış aylarında ise daha sakin bir şehir deneyimi yaşanır, özellikle kar yağdığında Odunpazarı evleri farklı bir görünüme bürünür ve müze gezileri için uygun bir ortam oluşur.

        ESKİŞEHİR’İN NEYİ MEŞHUR?

        Eskişehir denince akla gelenler genç nüfusun şekillendirdiği canlı şehir hayatı, Porsuk Çayı çevresinde gelişen sosyal alanlar ve kendine özgü yerel üretim kültürüdür. Odunpazarı bölgesindeki renkli Osmanlı evleri kentin tarihsel yüzünü yansıtırken modern kafe ve müzeler şehir merkezine hareket katar. Lületaşı Eskişehir’le özdeşleşmiş en bilinen değerlerden biridir ve pipo, takı ile küçük süs eşyaları halinde işlenir.

        Tatar mutfağından gelen çibörek ince hamuru ve sulu iç harcıyla öne çıkan yerel lezzetler arasında yer alır. Boza ve tahinli çörek fırın vitrinlerinde sık görülür. Kalabak suyu şehirde doğal kaynak suyu olarak bilinir. Arasta Çarşısı’nda el yapımı seramikler ve ahşap ürünler satılır.

        Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı ailelerin uğradığı alanlardan biridir. Balmumu heykellerle hazırlanan müze şehrin modern simgeleri arasına girmiştir. Porsuk üzerinde yapılan gondol ve bot turları Eskişehir’e farklı bir karakter kazandırır. Üniversitelerin etkisiyle sanat galerileri ve sahne etkinlikleri yaygındır. Kahveciler ve kitapçılar merkez sokaklara dağılmıştır. Odunpazarı tarafında cam sanatı atölyeleri ziyaret edilebilir. Yerel pazarlarda ev yapımı erişte, tarhana ve reçeller bulunur.

        ESKİŞEHİR’DE NE ALINIR?

        Eskişehir’de alınabilecek ürünler şehrin hem geleneksel el sanatlarını hem de modern şehir kültürünü yansıtır. Odunpazarı çevresinde satılan lületaşı pipolar, kolyeler ve küçük masa üstü objeleri kente özgü en bilinen hediyelikler arasında yer alır. Aynı bölgede cam sanatı atölyelerinden çıkan bardaklar, vazolar ve dekoratif süsler vitrinleri doldurur. Arasta Çarşısı’nda el yapımı seramik tabaklar, fincan setleri ve ahşap oyma ürünler bulunur.

        Yerel pazarlarda ev eriştesi, tarhana ve kavanozlanmış reçeller mutfak alışverişi yapanların ilgisini çeker. Çibörek için hazırlanan özel un karışımları ve paketlenmiş hamur ürünleri market raflarında görülür. Kalabak doğal kaynak suyu şehirle özdeşleşmiş ürünlerden biridir. Fırınlarda tahinli çörek ve boza satılır.

        Üniversite etkisiyle tasarlanan modern defterler, bez çantalar ve şehir temalı baskılı ürünler genç üreticilerin tezgâhlarında yer alır. Balmumu heykel müzesi çevresinde magnetler ve minyatür figürler bulunur. Odunpazarı sokaklarında satılan doğal sabunlar ve bitkisel bakım ürünleri hediyelik alternatifleri oluşturur. Küçük kahve dükkânlarında kavrulmuş çekirdekler paketlenmiş halde alınabilir. El işi takılar ve yöresel motifli masa örtüleri de alışveriş listesine eklenebilir.

        ESKİŞEHİR’DE NERESİ GEZİLİR?

        Eskişehir, genç nüfusun verdiği dinamizmle tarihi dokuyu bir arada taşıyan, yürüyerek keşfedilebilen kompakt bir şehir yapısına sahiptir. Porsuk Çayı çevresinde gelişen sosyal alanlar, restore edilmiş Osmanlı evleri ve modern müzeler kısa sürede dolu bir program oluşturur. Şehir merkezindeki duraklara ek olarak parklar ve kültür alanları da gezi rotasına rahatça dahil edilir.

        • Odunpazarı Evleri: Renkli Osmanlı evleriyle bilinen bölge, dar sokakları ve küçük atölyeleriyle şehrin tarihsel yüzünü gösterir. Arasta Çarşısı da bu hattın üzerindedir.
        • Porsuk Çayı: Şehrin merkezinden geçen çay boyunca yürüyüş yapılabilir. Gondol ve bot turlarıyla çevreyi farklı açıdan görmek mümkündür.
        • Odunpazarı Modern Müze (OMM): Ahşap mimarisiyle dikkat çeken müze, çağdaş sanat sergilerine ev sahipliği yapar. Odunpazarı bölgesinde yer alır.
        • Yılmaz Bakkaliyesi Balmumu Heykeller Müzesi: Yerel ve uluslararası birçok ismin balmumu heykelleri sergilenir. Şehir merkezine yakındır.
        • Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı: Masal Şatosu, bilim merkezi ve geniş yeşil alanlarıyla ailelerin sık ziyaret ettiği bir parktır.
        • Kentpark: Yapay plaj alanı ve yürüyüş yollarıyla bilinir. Şehir içinde kısa doğa molası vermek isteyenler tarafından tercih edilir.
        • Çağdaş Cam Sanatları Müzesi: Cam sanatına odaklanan koleksiyonuyla Odunpazarı hattında yer alır.
        • Şelale Park: Şehir manzarasını izlemek isteyenler için yüksek konumlu bir seyir noktası sunar.

        ESKİŞEHİR’DE YAPILACAK ŞEYLER NELER?

        Eskişehir’de yapılacak şeyler şehrin genç ruhu ile tarihsel dokusunu aynı akışta yaşamaya dayanır. Sabah saatlerinde Odunpazarı sokaklarında yürüyüş yapıp renkli Osmanlı evleri arasında dolaşmak güne sakin bir başlangıç sağlar. Arasta Çarşısı’nda el yapımı seramiklere ve lületaşı ürünlerine göz atılabilir. Ardından Porsuk Çayı boyunca yürüyerek merkezdeki kafelerde mola verilebilir ya da gondol turuyla şehir farklı bir açıdan izlenebilir.

        Odunpazarı Modern Müze ve Balmumu Heykeller Müzesi gezilerek sanat ve kültür başlığı güçlendirilir. Öğle saatlerinde çibörek tadımı yapılabilir. Fırınlardan tahinli çörek alınabilir. Kentpark tarafında kısa bir doğa molası verilebilir. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda geniş yeşil alanlarda vakit geçirilebilir. Cam sanatı müzesinde yerel üretimler incelenebilir.

        Üniversite çevresindeki kitapçılara ve küçük tasarım dükkânlarına uğranabilir. Şelale Park yönünde şehir manzarası izlenebilir. Akşamüstü tekrar Porsuk hattına dönülüp sahil yürüyüşü yapılabilir. Merkezdeki kahvecilerde vakit geçirilir. Canlı müzik mekânları akşam programına eklenebilir. Yerel pazarlarda ev eriştesi ve reçel alışverişi yapılabilir. Fotoğraf meraklıları Odunpazarı evleri önünde çekim yapabilir.

