        Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 52 gözaltı

        Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 52 gözaltı

        Eskişehir merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 32'si tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılar "yasa dışı bahis oynatma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "örgüt kurma" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi. Firari ve yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 13:12 Güncelleme:
        18 ilde operasyon: 52 gözaltı

        Eskişehir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 32'si tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Yalova'da 13 Mart'ta gerçekleştirilen eş zamanlı yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılardan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 32'si "yasa dışı bahis oynatma", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçlarında tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla salındı.​​​​​​​

        Şüphelilerden birinin sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü, birinin askerde olduğu, 4'ünün de farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında yurt dışında bulunduğu tespit edilen 3 zanlının ve firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Trump NATO'ya öfkeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        İlanlar mercek altında
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Kemoterapiyi tamamladı
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Gençlere büyük haksızlık"
