Eskişehir’de bir ay önce evlenen Emirhan, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Eskişehir'de bir motosiklet kazası meydana geldi. 20 yaşındaki Emirhan Kızıltaş, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Ağır yaralanan genç sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kızıltaş'ın 1 ay önce evlendiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor
Eskişehir’de kullandığı motosikletinin hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarpan Emirhan Kızıltaş (20), yaşamını yitirdi. Kızıltaş’ın 1 aylık evli olduğu öğrenildi.
AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI
DHA'daki habere göre kaza; Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Emirhan Kızıltaş idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
AĞIR YARALANDI
Kazanın ardından devrilen motosikletten savrulan Kızıltaş, ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kızıltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
GEÇEN AY EVLENMİŞ
Emirhan Kızıltaş’ın 1 ay önce evlendiği öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.