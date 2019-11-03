Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Yıldırım, Murat Altan
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko (Dk. 69 Emre Güral),Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika (Dk. 90 Sezgin Coşkun),Milinkovic, Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 65 Furkan Balaban),Mehmet Özcan, Cemali Sertel
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican, Ayuk, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Blagojevic, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Dk. 64 Okan Deniz),Oğuz Yıldırım
Goller: Dk. 16 Milinkovic (Penaltıdan),Dk. 53 Sekidika, Dk. 68 Cemali Sertel ( Eskişehirspor),Dk. 33 Mehmet Yiğit, Dk. 72 Mevlüt Çelik (Kendi kalesine) ( Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Furgan Polat, Dk. 45 Mehmet Özcan, Dk. 73 Berkay Tolga Dabanlı, Dk. 90 Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor),Dk. 35 Ayuk, Dk. 61 Beykan Şimşek, Dk. 84 Ali Eren İyican (Osmanlıspor)
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