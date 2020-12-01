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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 174. son bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Pelin Akil, Ali Sürmeli ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor. Yeni bölümleri ile her Salı akşamı ekrana gelen diziden yeni fragman merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. son bölüm özeti...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 174. son bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 174. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez. Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.

Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır.

Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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