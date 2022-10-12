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Esnafa kredi destek müjdesi! Yeni esnaf destek paketi kimleri kapsıyor?

Esnaf kredi ve destek paketi başvuru detayları Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Kredilerin üst limiti yükseltilirken 60 ay vadeli ve 7,5'lik faiz oranı olan esnaf kredisi başvuru şartları merak konusu oldu. İşte, 2022 Halkbank esnaf kredi ve destek paketi başvuruları hakkında merak edilenler...

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  • ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI | 2022 Esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, faiz oranı kaç ve başvuru nasıl yapılır?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından milyonlarca esnafın beklediği esnaf kredi destek paketinin detaylarını açıkladı.  Halbank üzerinden verilecek olan esnaf kredi destek paketi ile vatandaşlara 60 aya kadar ödeme kolaylığı sağlanacak. Esnaf ve zanaatkarlara verilecek olan düşük faizli kredi üst limitleri 350 bin TL'den 500 bin TL'ye yükseltilirken "Düşük faizli esnaf kredisi faiz oranı kaç, kimlere verilecek?" soruları gündeme geldi. İşte, Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları ve uygulanacak faiz oranı....
  • ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI | 2022 Esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, faiz oranı kaç ve başvuru nasıl yapılır?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ESNAFA KREDİ KAMPANYASI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlanmıştır.
  • ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI | 2022 Esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, faiz oranı kaç ve başvuru nasıl yapılır?

    ESNAFA KREDİ MÜJDESİ!

    Esnafımıza 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme taşıt kredisini 1,5 milyona yükseltiyoruz.
  • ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI | 2022 Esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, faiz oranı kaç ve başvuru nasıl yapılır?

    ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ FAİZ ORANI KAÇ?

    Esnaf ve zanaatkarlara verilecek olan esnaf kredisi faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlendi.
  • ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI | 2022 Esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, faiz oranı kaç ve başvuru nasıl yapılır?

    ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ KAÇ AY VADELİ OLACAK?

    Esnaf kredisinin 60 ay vade fırsatı bulunuyor.
  • ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI | 2022 Esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, faiz oranı kaç ve başvuru nasıl yapılır?

    ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Esnaf kefalet kredisine başvurmak için, en az 3 ay süre ile esnaf kefalet kooperatifine üye olmak gerekiyor.

    Kredi çekmek istenilen kooperatife şahsen başvuru yapmak, TESKOMB’a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç teminatı göstermek esnaf kredisi başvuru şartları arasında yer alıyor.
  • ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI | 2022 Esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, faiz oranı kaç ve başvuru nasıl yapılır?

    ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    Düşük faizli esnaf kredi destek paketi için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Kısa süre içerisinde Halkbank tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

     
  • ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI | 2022 Esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, faiz oranı kaç ve başvuru nasıl yapılır?

    GENÇ GİRİŞİMCİLERİN KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELDİ!

    Genç girişimlerimizin kredi limitini yükseltiyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya geri ödemesiz 36 vadeli borcunu tasfiye imkanı sağlıyoıruz.
  • ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI | 2022 Esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, faiz oranı kaç ve başvuru nasıl yapılır?

    Bakan Nureddin Nebati, Kabine toplantısından çıkan kredi müjdesinden hemen sonra açıklamada bulundu: ''Bu memleket için üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İş yeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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