Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkar sayıları ile açılan işletme sayılarını değerlendirdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkar sayısının temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 43 bin 163 artarak 1 milyon 730 bin 696 olduğunu belirten Palandöken, bu dönemde açılan esnaf ve sanatkar işletme sayısının da 47 bin 85 artış gösterdiğini aktardı.

En fazla esnaf işletmesi açılan illerin 15 bin 584 ile İstanbul, 8 bin 877 ile İzmir, 7 bin 717 ile Ankara, 7 bin 475 ile Antalya ve 5 bin 785 ile Bursa olduğunu ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

"En fazla iş yeri açılan meslek kolları bakkal, büfe ve market işletmeciliği oldu. Nüfus yoğunluğuna göre en fazla esnaf ve sanatkar Muğla'da bulunuyor. Muğla'nın ardından Burdur ve Çanakkale en fazla esnafın yer aldığı illerin başında geliyor. Öte yandan nüfusa göre esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu iller ise Şırnak, Batman ve Diyarbakır."

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