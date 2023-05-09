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Esnafa erken emeklilik müjdesi! Esnaf prim gün sayısı düştü mü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küçük esnafa erken emeklilik müjdesi geldi. Yapılan çalışmadan 1 milyon küçük esnafın yararlanacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük esnafın prim ödeme gün sayısının düşeceğini vurguladı. Yaşanan gelişmelerin ardından esnaf prim gün sayısı kaç oldu, SGK ile eşitlendi mi gibi sorular gündeme geldi. İşte Bağ-Kur emekli prim gün sayısı hakkında tüm merak edilenler...

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  • Esnafa erken emeklilik müjdesi! Esnaf prim gün sayısı düştü mü, prim ödeme günü kaç oldu?

    Kayseri mitinginde kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf prim gün sayısının SSK'lılarla eşitleneceğini duyurdu. Düzenlemeden 1 milyon küçük esnafın yararlanacağı belirtilirken, 9 bin olan esnaf prim ödeme gün sayısının kaç olacağı merak konusu oldu. Peki, "Esnaf prim gün sayısı düştü mü, prim ödeme günü kaç oldu, prim sayısı eşitlendi mi?" İşte detaylar...
  • Esnafa erken emeklilik müjdesi! Esnaf prim gün sayısı düştü mü, prim ödeme günü kaç oldu?

    BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

    BAĞ-KUR'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayısları şu şekilde:

    Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

    Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.
  • Esnafa erken emeklilik müjdesi! Esnaf prim gün sayısı düştü mü, prim ödeme günü kaç oldu?

    KÜÇÜK ESNAFIN PRİM GÜNÜ DÜŞTÜ MÜ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küçük esnafa erken emeklilik müjdesi geldi. Erdoğan, "Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak" dedi.
  • Esnafa erken emeklilik müjdesi! Esnaf prim gün sayısı düştü mü, prim ödeme günü kaç oldu?

    Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlenmesinden faydalanamayan çok sayıda esnaf ve sanatkarın beklentilerine yönelik olarak SSK'li çalışanlarla esnafın çalışma gün sayısının 7 bin 200 güne eşitlenmesi haberinin sevindirici olduğunu belirtti.

     
  • Esnafa erken emeklilik müjdesi! Esnaf prim gün sayısı düştü mü, prim ödeme günü kaç oldu?

    Esnaf kesimi adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımızın prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlemesi talebimizin olumlu yönde karşılık bulması esnaf ve sanatkar camiamızda sevinçle karşılandı. Karar ile Anayasa'nın eşitlik ilkesindeki adaletsizlik ortadan kaldırılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.
  • Esnafa erken emeklilik müjdesi! Esnaf prim gün sayısı düştü mü, prim ödeme günü kaç oldu?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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