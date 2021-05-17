Esnafa yeni destek paketi geliyor

Kapanmalar nedeniyle zor günler geçiren esnaf devletten yeni destekler bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası esnafa yönelik yeni destekleri açıklayacak. Açıklanması beklenen destekler arasında üç aylığına yapılan kira yardımı ve ayda 1500 TL nakit desteğinin uzatılması da yer alıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın bir daha tam kapanma istemediğini belirtirken, kapanma olacaksa da esnafın uğrayacağı zararın devlet tarafından karşılanmasını istediklerini söyledi. Palandöken, esnafın mevcut borçlarının da yıl sonuna kadar faizsiz şekilde ertelenmesini talep etti.