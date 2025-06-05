Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'dan romantik tatil
Bir süredir DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte tatile çıktı
Giriş: 05.06.2025 - 21:06 Güncelleme: 05.06.2025 - 21:06
Faruk Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, yaz sezonunu sevgilisiyle birlikte açtı.
Gözlerden uzak bir tatilin keyfini çıkaran çift, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Esra Bilgiç, tatilinden fotoğrafların yanı sıra, sevgilisi Faruk Sabancı ile çekildiği samimi fotoğrafları da yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram
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