Esra Dermancıoğlu: Bir Saint-Malo'lu olarak lokal dansımızı yaptık
Fransa'da bulunan Esra Dermancıoğlu, eğlenceli bir paylaşımda bulundu; "Bir Saint-Malo'lu olarak hafta sonu lokal dansımızı da yaptık"
Giriş: 16.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:31
Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Yaşamını bir süredir Fransa'nın kuzeyinde yer alan 47 bin nüfuslu Saint-Malo'da sürdüren Esra Dermancıoğlu, Fransızlarla geleneksel dans etkinliğine katıldı.
O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Esra Dermancıoğlu; "Bir Saint-Malo'lu olarak hafta sonu lokal dansımızı da yaptık" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ