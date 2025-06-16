Esra Dermancıoğlu: Bir Saint-Malo'lu olarak lokal dansımızı yaptık

Esra Dermancıoğlu: Bir Saint-Malo'lu olarak lokal dansımızı yaptık

Esra Dermancıoğlu: Bir Saint-Malo'lu olarak lokal dansımızı yaptık Fransa'da bulunan Esra Dermancıoğlu, eğlenceli bir paylaşımda bulundu; "Bir Saint-Malo'lu olarak hafta sonu lokal dansımızı da yaptık"

Habertürk Giriş: 16.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:31 facebook

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